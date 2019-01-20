Trabzonspor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Abdullah Avcı
28 dakika önce
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı.
- Medipol Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı
'nın konuşması TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor
ile Medipol Başakşehir, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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