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Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
19 dakika önce
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:07 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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