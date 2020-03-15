Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika Spor

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

19 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması TRABZON - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:07 Kaynak: AA
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