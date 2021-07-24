Trabzonspor-Medipol Başakşehir mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır