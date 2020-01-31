Trabzonspor, Messias'ı kiraladı

Trabzonspor, Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias'ı 2020-2021 sezonunun sonu kadar kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp Messias'ın geçici transferi için herhangi bir bedel ödemeyecek ve bonservisi için opsiyon hakkını da elinde bulunduracak.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cruzeiro Esporte Kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecektir. "

- İstanbul