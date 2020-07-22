Trabzonspor MHK ve hakemlerden rahatsız! İşte o iddialar...

Adil Demirçubuk - Spor Arena | Trabzonsporlu isyanda! Aylarca en önde götürülen şampiyonluk yarışının kaybedilmesinin ardından bordo mavili camiadan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere yönelik çok sert eleştiriler gelmeye başladı. Hürriyet olarak bu tepkilerin sebebini öğrenmek için Trabzonspor yöneticileri ve camianın önde gelen isimleri ile görüştük. Deyim yerindeyse 'bir dokunduk bin ah işittik.' Türk futbolunda geçen sezondan bu yana yaşanan bazı önemli olaylara dikkat çeken bordo mavililer, "Bunların hepsi tesadüf olamaz. Profesyonelce bir organizasyon olduğuna inanıyoruz" dediler ve kendilerini bu şekilde konuşmaya yönelten olayları tek tek sıraladılar:



1- İki hakemin kellesi gitti, şampiyonluk geldi



Geçen sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'ın, Beşiktaş (2-0, Bülent Yıldırım) ve Çaykur Rizespor (3-2, Serkan Çınar) ile oynadığı maçları yöneten isimlere 'düdük astırılması' tüm hakem camiasına apaçık bir mesajdı: "Bizim aleyhimize hata yapan, bedelini en ağır şekilde öder." Hakemler de bu mesajı aldı ve 2019-20 sezonunda bu mantaliteyle görev yaptı. Sonuçta onlar da insan ve bu işten ciddi paralar kazanıyorlar.



2- Suat Arslanboğa olayının perde arkası başka



Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesi de yine Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra feshedildi. Trabzonspor cephesine göre Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilmesinin gerekçesi, MHK'nın öne sürdüğü gibi 'Ljajic'in kendisine fiili müdahalede bulunmasına sadece sarı kart göstermesi' değil; Medipol Başakşehir aleyhine hata yapması.



3- Kulüp başkanlarından fırça yiyen hakemler!



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren kulüplerden birinin başkanı, takımının puan kaybettiği bir maçtan sonra hakem odasını basıp, içeride bulunan hakemlere ağzına geleni söyledi. Müsabaka hakemi bu olaydan o kadar çok etkilendi ki, memleketine dönmek için gittiği havalimanında dakikalarca gözyaşı döktü. Tanık olanları ve dinleyenleri dehşete düşüren bu olayı TFF temsilcisi korkudan raporuna dahi yazamadı.



4- Serkan Çimen neden tam 4 ay kızağa çekildi?



Türkiye'nin en deneyimli yardımcı hakemleri arasında yer alan ve ortalama 2 haftada 1 maç alan Serkan Çimen, geçtiğimiz aylarda Medipol Başakşehir aleyhine verdiği bir karar sonrası tam 4 ay kızağa çekildi. Sadece bu olay bile bazı kulüplerin Merkez Hakem Kurulu üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve istediklerini yaptırabildiğinin kanıtı.



5- Hatalar ikinci yarıda yoğunlaştı



Trabzonspor yöneticileri, açıklamalarının devamında, bu sezon takımları aleyhine yaşanan hakem hatalarından somut örnekler verdi. Hataların özellikle ikinci yarıda yoğunlaştığını belirten bordo mavililer, şampiyonluk yarışının düğümünün de zaten bu bölümde çözüldüğünü ifade etti. Trabzonspor yönetimine göre, ikinci yarıdaki Gaziantep (1-1), Medipol Başakşehir (1-1), Aytemiz Alanya (2-2), MKE Ankaragücü (1-1), Yukatel Denizli (1-2) ve İttifak Holding Konya (3-4) maçlarında en az 8 puanları hakemlerin hatalı kararları nedeniyle kaybedildi.



