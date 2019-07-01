Trabzonspor Mikel'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) serbest statüde bulunan orta saha oyuncusu John Mikel Obi'nin transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) serbest statüde bulunan orta saha oyuncusu John Mikel Obi'nin transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde bulunan, Nijerya
Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır" ifadelerine yer verildi.
- Trabzon
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