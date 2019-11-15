Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, hafif bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da idmanı izledi ifade edildi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:02 Kaynak: AA
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