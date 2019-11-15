Son Dakika › Spor › Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:02 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, hafif bir çalışma yaptığı aktarıldı.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da idmanı izledi ifade edildi.
Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti