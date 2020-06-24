Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Ağrıları bulunan Sörloth takımdan ayrı salonda çalışırken, takım kaptanı Jose Sosa ve Nvakaeme ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Koronavirüs kısıtlamaları geri gelecek mi? Bakan Koca merak edilen soruya yanıt verdi
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]