Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından 27 Haziran Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışmaya, kaptan Jose Sosa da katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen arada sakatlık yaşayan ve antrenmanlarda yer alamayan bordo-mavili takımın Arjantinli oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda, kasıklarından sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Uğurcan Çakır ile Sörloth da yer almadı.

İki gruba ayrılan oyunculardan birinci gruptakiler telafi, diğerleri ise toparlanma çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.