Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
18 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Trabzonspor
bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da, tedavisi devam eden Sosa'nın yanı sıra Onazi ve Pereira çalışmada yer almadı. İran
Milli Takım kampından dönen Amiri ve Hosseini ise antrenmanda yer alırken, Teknik Direktör Ünal Karaman oyuncularla özel bir görüşme yaparak durumları hakkında bilgi aldı. Taktik ağırlıklı geçen antrenman sonrası kampa giren bordo-mavili takım, maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: İHA
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