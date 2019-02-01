Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da, tedavisi devam eden Sosa'nın yanı sıra Onazi ve Pereira çalışmada yer almadı. İran Milli Takım kampından dönen Amiri ve Hosseini ise antrenmanda yer alırken, Teknik Direktör Ünal Karaman oyuncularla özel bir görüşme yaparak durumları hakkında bilgi aldı. Taktik ağırlıklı geçen antrenman sonrası kampa giren bordo-mavili takım, maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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