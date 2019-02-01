Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

17 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, MKE Ankaragücü'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Spor
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