Trabzonspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
17 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, MKE Ankaragücü'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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