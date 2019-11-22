Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Flip Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışan bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde Ankara'ya hareket gidecek ve kalacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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