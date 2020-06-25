Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili tkaımın genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'e antrenman öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da antrenmanı yakından takip etti.


21. yaşını kutlayan Abdülkadir Ömür için bugünkü antrenman öncesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada genç futbolcu için doğum günü pastası kesildi.


Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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