Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Prof. Dr. Özlü'den dün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Bu sayıları ben de görmüyordum