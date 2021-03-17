Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışması ve dar alan pas oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.