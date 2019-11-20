Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor, System.String[]

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

SARI VE TOSUN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Antrenmanın bitiminde Cafer Tosun ve Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da katıldığı kutlamada, futbolcular genç takım arkadaşlarına Brezilya usulü kutlama yaptı. Neşeli anların yaşandığı kutlamada bordo mavili oyuncular, arkadaşları Tosun ve Sarı'nın kafalarında yumurta kırıp, un döktü. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'na bağlı sporcular da tesisleri ziyaret edip antrenmanı izledi.

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:36 Kaynak: DHA
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