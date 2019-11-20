Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

SARI VE TOSUN'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Antrenmanın bitiminde Cafer Tosun ve Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da katıldığı kutlamada, futbolcular genç takım arkadaşlarına Brezilya usulü kutlama yaptı. Neşeli anların yaşandığı kutlamada bordo mavili oyuncular, arkadaşları Tosun ve Sarı'nın kafalarında yumurta kırıp, un döktü. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'na bağlı sporcular da tesisleri ziyaret edip antrenmanı izledi.

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.