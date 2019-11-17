Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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