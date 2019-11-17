Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.

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