Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.


Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yeni sözleşme için tek şartı var: Şampiyonluk
Maçı 27-0 kazanan takımın hocasını kovdular Denizli'de amatör maçta çıkan kavgaya futbolcular da karıştı 1925 senesinden beri ilk kez A Milli Takım'ın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 02:24:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]