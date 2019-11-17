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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kısa mesafe koşuları ile dar alanda maç yapıldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:09
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