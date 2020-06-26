Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı öncesinde Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek maça hazır hale getirildiği kaydedildi.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçının oynanacağı Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika Spor
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