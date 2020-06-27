Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika

Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsebaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Lobzhanidze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

44. dakikada Guilherme'nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira'nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1

77. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

83. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx (da Costa dk. 83 ?), Hüseyin Türkmen xxx, Campi xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak x (Bilal Başacıkoğlu dk. 40 x), Ndiaye x, Abdulkadir Ömür x, Guilherme x (Koral Kılınç dk. 68 x), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Messias, Abdurrahim Dursun, Taha Tunç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

MKE Ankaragücü: Ricardo x, Pinto x, Kulusic x, Pazdan x, Sedat x (Stanojevic dk. 90+1 ?), Atila x, Faty x, Lobzhanidze x (İlhan Parlak dk. 79 x), Scarione x (Michalak dk. 64 x), Rodrigues x, Orgill x

Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Gelmin Rivas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Sörloth (dk.2) (Trabzonspor), Rodrigues (dk.62) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Rodrigues (dk. 82) (MKE Ankaragücü), Gökhan Kandemir (dk. 90)(Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü) Abdulkadir Ömür, Pereira, Campi, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor)

(İHA)

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika

Son Dakika

01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
01:16
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
22:57
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
22:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 06:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]