Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsebaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Novak'ın kullandığı uzun taç atışında Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Müsait pozisyonda Sörloth sert vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Lobzhanidze'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
44. dakikada Guilherme'nin kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Sörloth boş kaleye gönderemedi. Havalanan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira'nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
77. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.
83. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx (da Costa dk. 83 ?), Hüseyin Türkmen xxx, Campi xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak x (Bilal Başacıkoğlu dk. 40 x), Ndiaye x, Abdulkadir Ömür x, Guilherme x (Koral Kılınç dk. 68 x), Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Messias, Abdurrahim Dursun, Taha Tunç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
MKE Ankaragücü: Ricardo x, Pinto x, Kulusic x, Pazdan x, Sedat x (Stanojevic dk. 90+1 ?), Atila x, Faty x, Lobzhanidze x (İlhan Parlak dk. 79 x), Scarione x (Michalak dk. 64 x), Rodrigues x, Orgill x
Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Gelmin Rivas
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Sörloth (dk.2) (Trabzonspor), Rodrigues (dk.62) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Rodrigues (dk. 82) (MKE Ankaragücü), Gökhan Kandemir (dk. 90)(Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü) Abdulkadir Ömür, Pereira, Campi, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor)
(İHA)