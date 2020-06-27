Trabzonspor, MKE Ankaragücü müsabakası beraberlikle sonuçlandı - Son Dakika

62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira'nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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