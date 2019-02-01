Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Mke Ankaragücü'nü Konuk Ediyor

Trabzonspor, Mke Ankaragücü'nü Konuk Ediyor

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Trabzonspor, Mke Ankaragücü'nü Konuk Ediyor, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olan deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü'nü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamayacak. Sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Jose Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin MKE Ankaragücü karşısına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:48 Kaynak: AA

Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Spor
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