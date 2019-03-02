Trabzonspor, Mke Ankaragücü Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
1 saat önce
-Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor deplasmanından dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.
- Trabzonspor
Kulübü, Antalyaspor
deplasmanından dönen MKE Ankaragücü
taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı."MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon
civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun"denildi - TRABZON
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı
Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu
Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı