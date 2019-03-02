Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Mke Ankaragücü Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

1 saat önce

-Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor deplasmanından dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Mke Ankaragücü Taraftarı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı, System.String[]
- Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor deplasmanından dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı."MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun"denildi - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Spor
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