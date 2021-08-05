Trabzonspor-Molde

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres,

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical Park Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfo

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