Trabzonspor-Molde

Trabzonspor ile Norveç temsilcisi Molde arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Medical Park
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfo
Kaynak: AA
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