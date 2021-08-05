Trabzonspor-Molde FK maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında sahasında Molde FK ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında sahasında Molde FK ile karşı karşıya geliyor. İLK 11'DE 3 YENİ İSİM Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , kendileri için sezonun ilk resmi karşılaşması olan Molde FK maçında 3 yeni transfere ilk 11'de görev verdi. Avcı; Peres, Hamsik ve Gervinho 'yu ilk 11'de tercih ederken, yeni transferlerden Dorukhan ile İsmail ise yedek kulübesinde yer aldı. Yeni transfer Koita'nın yanı sıra Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer alamadı.YEDEK KULÜBESİNDE TEK YABANCITrabzonspor'un Molde FK karşılaşmasında 12 kişilik yedek kulübesinde tek yabancı isim Trondsen yer aldı. Kulübenin 11'i Türk oyunculardan oluşurken, bunlardan da Arda, Hüseyin, Atakan, Murat Cem , Abdulkadir ve Faruk Can olmak üzere 6'sı altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu.TARAFTARLARLA 515 GÜN SONRA BULUŞMASezonun ilk resmi karşılaşmasında sahasında Molde FK'yı konuk eden Trabzonspor, bu maçla birlikte 515 gün sonra taraftarlarıyla da buluştu. Bordo-mavililer taraftarı önüne en son 2019-20 sezonunda 7 Mart'taki Gaziantep FK karşılaşmasında çıkmış ve daha sonraki süreçte pandemi nedeniyle stadyumlara seyirci alınmamıştı.STADYUM TAM KAPASİTETrabzonspor-Molde FK karşılaşmasında pandemi nedeniyle stadyuma 19 bin 600 taraftarın alınmasına izin verilirken, bordo-mavili taraftarlar maça yoğun ilgi göstererek kapasitenin tamamına yakınını doldurdu. Taraftarlar ayrıca, müsabaka öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarken, özellikle yeni transferlere de yoğun ilgi gösterdiler. Stadyum hoparlörlerinden de sık sık pandemi kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

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