Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı reaksiyon, ardından da 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Yarın sabah Trabzon'dan Norveç'e hareket edecek takım, Molde'de yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.