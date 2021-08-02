Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma koşusunun ardından pas, teknikle bağlantılı çabukluk ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

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