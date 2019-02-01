Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Moral Arıyor

Trabzonspor Moral Arıyor

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ligde evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olan deplasmanda ise Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak son iki haftada sadece 1 puan elde eden Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü yenerek moral bulmak istiyor. Sahadan 3 puanla ayrılarak üst basamaklardan kopmak istemeyen bordo-mavililer, sıkıntılı günler geçirdiği dönemde ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Sosa, Onazi ve Pereira yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, rotasyon yapmakta sıkıntı yaşarken, İran Milli Takım kampında bulunan Vahid Amiri ve Hosseini'in Trabzon'a dönmeleri sevinçle karşılandı. İki oyuncunun son durumlarını yakından görecek olan Teknik Direktör Ünal Karaman, yarın oynanacak olan maç öncesi İranlı oyuncuları 11'de oynatıp oynatmayacağına karar verecek.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega." - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
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