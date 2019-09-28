Son Dakika Haberleri: Trabzonspor moral arıyor
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Trabzonspor moral arıyor

1 saat önce

Süper Lig'de zorlu günler geçiren Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek, UEFA Avrupa Ligi'inde oynayacağı Basel maçı öncesi moral depolamak istiyor.

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Süper Lig'de zorlu günler geçiren Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek, UEFA Avrupa Ligi'inde oynayacağı Basel maçı öncesi moral depolamak istiyor.


Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş yarın saat 19: 00'da Medical Park Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ve Beşiktaş zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.


Süper Lig'de bordo-mavililer son 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti. Lig'de 6 puan ile 10 sırada yer alan Trabzonspor, sahasında ağırlayacağı Beşiktaş'ı yenerek zirveden kopmak istemiyor. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer de Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Fernandes'in yanı sıra tedavisi devam eden Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Sturridge'nin ise maç kadrosunda yer alacağı belirtildi. Son haftalarda orta saha ve hücum bölgesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Teknik Direktör Ünal Karaman, hafta içinde yapılan çalışmalarda orta saha ve hücum hattında farklı versiyonlar denediği gözlendi.


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yarın Beşiktaş karşısında Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor. - TRABZON

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:32 Kaynak: İHA
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