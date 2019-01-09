Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Mtk Budapeşte ile Hazırlık Maçı Oynayacak

Trabzonspor, Mtk Budapeşte ile Hazırlık Maçı Oynayacak

2 saat önce

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, cuma günü Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

Trabzonspor, Mtk Budapeşte ile Hazırlık Maçı Oynayacak, System.String[]
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla hazırlanan Trabzonspor, cuma günü Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag'ı 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, devre arası kamp çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında 11 Ocak Cuma günü Macaristan'ın MTK Budapeşte takımı ile karşılaşacak. Miracle Futbol Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:50 Kaynak: DHA

Spor
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