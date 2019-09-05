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Trabzonspor, Muğla'da futbol okulu açıyor

2 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Trabzonspor tarafından futbol okulu açılıyor.

Trabzonspor, Muğla'da futbol okulu açıyor, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Trabzonspor tarafından futbol okulu açılıyor.


Eylül ayı içinde çalışmaların başlayacağını belirten futbol okulu koordinatörü Cevat Çevrimli, "Kayıtlarımız geçen hafta başladı. 6-15 yaş grubu çocuklarımızı kış dönemi çalışmaları için futbol okulumuza bekliyoruz. Kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz 0554 379 66 55 numaralı telefondan bize ulaşabilirler" dedi.


Çalışmaların Menteşe Atatürk Stadyumu yanında bulunan halı sahada Eylül ayı içinde başlayacağını belirten Çevrimli, "Çalışmalarımızı okulların başlayacağını göz önüne bulundurarak hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere iki gün gerçekleştireceğiz. Eğer talep olursa hafta içi de çalışmalar yapılabilir. Futbol okulu antrenman saatlerini yaş gruplarına göre ayarlayacağız. Futbol Okulu çalışmaları sonunda çocuklarımızı yılda 2 kez Trabzonspor seçmelerine götüreceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Trabzonspor, Menteşe, Futbol, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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