Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini bitirdi! - Son Dakika

Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini bitirdi!

Trabzonspor Kulübü, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor Kulübü, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile anlaşmaya vardı. Altınordu ve Trabzonspor arasında gerçekleşen pazarlıklar geçtiğimiz gün itibariyle son buldu.


310 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ İÇİNDE


Trabzonspor bir süre sorun yaşadığı Altınordu Kulübü ile Muhammet Taha Tepe için 310 bin Euro (2 milyon 300 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo Mavililer yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservise ekletti.


5 YIL ANLAŞMA


5 yıllığına el sıkışan taraftarlar böylelikle Salih ve Atakan transferinde oluşan krizi de aşmış oldu. 250 BİN TL MAAŞ Oyuncuya da 250 bin TL seviyelerinde bir maaş vermeyi planlayan Bordo Mavililer transfer döneminin açılmasıyla birlikte oyuncuyu Trabzon'a getirip imzayı attıracak.


TRABZONSPOR ŞEHRE ÇAĞIRDI


Oyuncunun Trabzon'da antrenmanlarına devam etmesini isteyen Bordo Mavililer, bir an önce Trabzon'a gelip takıma katılmasını Altınordu'dan talep etti. Niğde'de forma giyen oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.


KUPADA ŞOV YAPMIŞTI


Niğde Anadolu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Antalyaspor'a seri penaltı vuruşları sonucunda elmiş, 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe maça damga vurmuştu. (61Saat)


Trabzonspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:03 

Son Dakika Spor Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe transferini bitirdi! - Son Dakika Spor
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