Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika Spor

Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

6 saat önce

Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi., System.String[]

Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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