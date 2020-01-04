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Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
6 saat önce
Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Trabzonspor, N'diaye ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
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