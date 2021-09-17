Üye Girişi
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika

Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

17.09.2021 10:08
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'de 4 haftadır yenilmeyen ve 5'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp namağlup yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak hem namağlup seriyi sürdürmeyi, hem de zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmeyi hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORTrabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son oynanan Galatasaray karşılaşmasındaki ilk 11'inde tek değişiklik yaparak sol bekte İsmail'in yerine Denswil'e görev vermesi bekleniyor.KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVUTrabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: "Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, CorneliusSAKAT: Trondsen, (Djaniny belirsiz)

CEZALI: Yok


Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor 10:59 Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba 10:46 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı
16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı 10:28 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor 10:14 Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi 09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı 09:50 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynamaya devam edenleri azarladı Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi 09:35 Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi

Son Dakika Haberleri
11:05 Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı
10:59 Son dakika: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,59'dan işlem görüyor
10:47 Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı
10:45 Gazeteci Fehmi Koru'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yorum: Galiba "Sandık gelsin" çağrısına az kaldı
10:40 Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
10:28 16 yaşındaki genç, sörf yaptığı sırada köpekbalığı saldırısına uğradı
10:26 Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum
10:03 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı
09:58 Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı 4 puan maalesef ülkeler sıralamasında yerimizi değiştirmedi
09:53 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı
Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı Öfkeli adam, istediği şarkı çalınmayınca gazinoyu ve işletme sahibini kurşunladı         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili açıklamaları sonrası denetimler sıklaştı         
10:56
Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı Filistinli turistler unutkanlıklarının kurbanı oldu! 10 bin liranın bulunduğu çanta, 2 dakika içinde çalındı         
10:47
Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner'den maç yorumları: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu         
10:40
Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum Selçuk Bayraktar'dan gençlerin çağrısına gülümseten cevap! Mirkelam müziği eşliğinde: Konum atın geliyorum         
10:27
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazandı! Çekini teslim alan talihli, adını açıklamadı         
09:53
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Uzmanlar bu hızlı artışı 3 nedenle açıkladı         
08:00
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü         
22:23
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 11:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement