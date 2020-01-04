Trabzonspor, Ndiaye ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Ndiaye ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Ndiaye ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Trabzonspor, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bulunduğu törende Ndiaye satın alma opsiyonlu sözleşmeye imza attı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kaliteli oyuncularını transfer etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Ağaoğlu Ndiaye'nin daha önce Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, "Ndiaye orta sahamıza güç ve dinamizm katacak bir Premier Lig oyuncusu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu." ifadelerini kullandı.

Ndiaye ise bordo-mavili kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye kulübün imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, "1000 tane almak istiyorum" diyerek yanıtladı.

Badou Ndiaye, Trabzonspor'da 15 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor, Ndiaye ile sözleşme imzaladı

Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:05 Kaynak: AA
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