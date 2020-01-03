Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin transferi konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.



Bordo mavili takım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.



FORMALI FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI



Senegalli futbolcu, yeni yıla girerken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer vermiş ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullanmıştı.



Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City'ye transfer olmuştu.



Badou Ndiaye'nin 4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da başlayacak kampına katılacağı ifade ediliyor.



