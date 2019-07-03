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Trabzonspor, Nemanja Andusic ile sözleşme imzaladı

53 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Nemanja Andusic ile sözleşme imzaladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Nemanja Andusic de bu oyunculardan biri. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'a geldiği için mutluluğunu dile getiren Nemanja Andusic ise "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Saraybosna, Spor
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