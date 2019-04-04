Trabzonspor Nisan Ayında Gülmek İstiyor

Mart ayında Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Trabzonspor, nisan ayını da yenilgisiz kapatıp, yükselişini sürdürmek istiyor.

Mart ayında Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Trabzonspor, nisan ayını da yenilgisiz kapatıp, yükselişini sürdürmek istiyor.



Spor Toto Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılma hesapları yapan Trabzonspor, sezon sonunda bu hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda mart ayında oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkartma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, söz konusu ayda yükselişe geçti. Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'la geçti. Mart ayını yenilgisiz kapatan bordo-mavililer nisan ayında ise Avrupa Kupaları'na katılma yolunda kritik maçlar oynayacak.



ÜNAL KARAMAN UYARDI



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, nisan ayı içinde oynayacakları maçlar öncesinde ise oyuncularını uyardı. Milli arada sakat oyuncular Abdulkadir Ömür, Pereira ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin tekrar takıma dönmesiyle moral bulan Karaman, Novak'ın milli takım kampından sakat dönmesi planlarını bozdu. Süper Lig'e verilen 20 günlük ara nedeniyle maç temposundan endişe eden deneyimli çalıştırıcı, yapılan taktik antrenmanlarında oyuncularını sürekli ikaz ederek bir birlerinin eksiklerini saha içerisinde gidermelerini istedi.



NİSAN AYINDA 4 KRİTİK MAÇ



Trabzonspor nisan ayı içinde Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli müsabakalara çıkacak. Sırasıyla Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan bordo-mavililer mart ayında olduğu gibi nisan ayında oynayacağı bu maçlardan da kayıpsız geçmeyi planlıyor.



ŞANSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR



Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında galip gelemediği rakipleri karşısında da bu ay şansızlığını kırmak istiyor. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı Antalyaspor ve Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken Malatyaspor'a ise deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu. Söz konusu 3 maçtan 9 puan çıkarmak isteyen Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir adıma imza atmak istiyor.



(İHA)

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