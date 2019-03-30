Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Novak'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

Trabzonspor, Novak'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı

6 dakika önce

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Novak'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı, System.String[]
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti'nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak'a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven, "Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:22 Kaynak: İHA

Spor
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