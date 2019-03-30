Trabzonspor, Novak'ın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı
1 saat önce
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor
Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Filip Novak'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çek Cumhuriyeti
'nin Brezilya
ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak'a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven, "Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:46 Kaynak: İHA
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