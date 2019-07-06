Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
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TRABZONSPOR, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
TRABZONSPOR, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1,5 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. 4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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