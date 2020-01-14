Trabzonspor o rakamları açıkladı

" Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır" denilen açıklamada, "Bugün, gücünü ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in 'Gol Kralı' romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir" denildi.



Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara kulübün internet sitesinden yanıt verdi.



Trajikomik bir olayın yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Trabzonspor'un içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir. Ne gariptir ki kulübümüz, TFF ve Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından dolayı suçlanıyor. 'Trabzonspor için kurgulanmış model' sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısın daki çaresizliklerinin dışavurumudur" denildi.



EKONOMiK DEVRİM YAPTIK Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'den bugüne ekonomik anlamda 'devrim' niteliğinde kararlar aldığı belirtilen açıklamada, kulübün 2019 yılının mayıs ve ağustos aylarındaki gelir ve gider kalemleri açıklanıp, 46.7 milyon Euro'luk gelire karşın oyuncu transferine bonservis ve menajerlik ücreti dahil 10 milyon Euro harcandığı vurgulandı. Açıklama, şöyle devam etti:



"Yönetimimiz, bütün görev süresi içerisinde 31 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirirken 13 milyon Euro'luk transfer yapmıştır. Kadro maliyeti 39 milyon Euro'dan 21 milyon Euro'ya düşürülmüştür. Kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3'te 2'sini borç ödemelerinde kullanmıştır."



SAİT HOPSAİT BENZETMESi



Açıklamada, '3 Temmuz ruhu' şeklindeki söylemlere de şöyle yanıt verildi: "UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması, Türk futbolunda Aziz Nesinlik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir. Komedya bitmemiş olsa dahi düzen artık değişmiştir. Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in 'Gol Kralı' romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil, hukukun gücü vardır."



UĞURCAN'A 20, ÖMÜR'E 23 MiLYON EURO TEKLiF EDiLDi



Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın Fransa 1. Lig ekibi Lille'e 17 milyon Euro'luk satışının ardından diğer futbolculara gelen teklifleri de resmi sitesinden açıkladı.



Bordo mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, altyapıdan yetiştirdikleri 6 futbolcunun piyasa değerinin 70 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon Euro'ya satışının yanı sıra oyuncu larımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1,5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibi bununla birlikte, "Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro'ya çıkmıştır" denildi.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



TRABZONSPOR'A...



Bankalar Birliği ile anlaşmaya imzalamayan kulüplerden memnun olanını 1'i hariç görmedim.



250 milyon liralık anapara, 5 yıllık süre en fazla Trabzon'a yarıyor. Onlar için kurgulanmış.



3 Temmuz ruhunu diriltmenin zamanı geldi. Bizi şampiyon yapmamaya çabalıyorlar.



GALATASARAY'A...



Cengiz maç oynanırken kurallar değişir mi diyor, 2012 play-off'unu örnek gösteriyor orada da değişmişti diyor. İnşallah yalan söylemiyordur.



Mart 2019'da menajerlere yapılan ödemelerin listesini yayınlandı. F. Bahçe 2.6 milyon Euro ödeme yapmış, G. Saray ise 10 bin Euro.