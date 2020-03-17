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Trabzonspor Obi Mikel ile yollarını ayırdı
31 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı orta saha Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı orta saha Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan bildiride, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.
Mikel, bu sezon başı bordo mavili ekibe transfer olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:54
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