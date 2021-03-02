Son dakika haber: Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber: Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi

02.03.2021 17:01
Son dakika haber: Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi, System.String[]

Son dakika haberler: Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020'nin aralık ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelendiği hatırlatıldı.

Genel kurul toplantısının, Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda yeniden ertelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı almıştı. Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon'un salgın kapsamında 'çok yüksek risk' grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır."

Açıklamada, genel kurul toplantısının İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni bir karar açıklayana kadar ertelendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Trabzonspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi - Son Dakika Spor


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