Trabzonspor Olcay Şahan ile Sözleşmesini Revize Etti
1 saat önce
Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında 31 Mayıs 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31 Mayıs 2019 olarak revize edildi.
Trabzonspor
ile Olcay Şahan
arasında 31 Mayıs 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31 Mayıs 2019 olarak revize edildi.
Trabzonspor ile Olcay Şahan arasında yeniden revize edilen sözleşmeye göre KAP'a yapılan bildirimde, " Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2 milyon euro garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon euro indirim yapılarak 4 milyon 570 bin TL ödemesine, Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250 bin euro da dahil olmak üzere 2018-19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin euro indirim yapılarak 10 milyon 882 000 bin TL ödenmesine, böylelikle toplamda 1.34 milyon euro indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15 milyon 457 bin TL'nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine, karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır"denildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
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