Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Onur ile Yollarını Resmen Ayırdı

Trabzonspor, Onur ile Yollarını Resmen Ayırdı

1 saat önce

Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Onur ile Yollarını Resmen Ayırdı, System.String[]
Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:36 Kaynak: DHA

Onur Recep Kıvrak, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti Yeni Malatyaspor, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Barış Alıcı'yı Kadrosuna Kattı

Daçka-Türk Telekom Maçında Ev Sahibi Ekibin Nijeryalı Oyuncusu Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı UFC Dövüşçüsü Polyana Viana, Kendisini Soymaya Çalışan Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:17:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Onur ile Yollarını Resmen Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]