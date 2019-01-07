Trabzonspor, Onur ile Yollarını Resmen Ayırdı
1 saat önce
Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
, Onur Recep Kıvrak
'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Onur Recep Kıvrak
arasındaki 01.06.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:36 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti
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