Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı - Son Dakika

Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, korona virüs sonrası yıkıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, korona virüs sonrası yıkıldı. Bordo-mavililer, öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama hastalığına çare bulamaması nedeniyle 27 puan kaybederek şampiyonluk yarışında havlu attı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında eline geçen şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Bordo-mavililer 1-0 öne geçtiği Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak öne geçtiği maçlarda skoru koruyamama hastalığını sürdürdü. Lider Medipol Başakşehir'in, Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyen Karadeniz ekibi skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 27 puan kaybederek, bu sezon öne geçtiği Süper Lig karşılaşmalarında en fazla puan kaybeden takım oldu.


Pandemi sonrası yıkıldı


Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, korona virüs sonrası adeta yıkıldı. Pandemi öncesi Süper Lig'de averajla 53 puanla liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor, korona virüs sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplarken 9 puan da kaybederek önemli kayıplar yaşadı.


Hüseyin Çimşir ilk yenilgisini aldı


Denizlispor, Trabzonspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez tek sezondaki iki maçta da mağlup etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir de bu maçla birlikte bordo-mavili takımın başında ilk yenilgisini aldı. Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de yediği 18 golün 13'ü maçların ikinci yarılarında geldi.


Seriyi yine Denizlispor bozdu


Trabzonspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi de Denizlispor maçıyla sona erdi. Ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Karadeniz ekibi, yine rakibi karşısında kaybederek seriyi sürdüremedi.


Trabzonspor'un 10 numarasından iki asist


Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Abdulkadir Ömür, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 12 maçta 2 asist yaptı. Ligde en son asistini bordo-mavililerin deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında yapan Ömür, dün oynanan Denizlispor maçında Ekuban'ın attığı golün pasını vererek Ağustos 2019'dan bu yana ilk gol pasını verdi.


Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında eline geçen şampiyonluk fırsatını Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle değerlendirememesi üzerine Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler manşetlerinde ağır başlıklar kullandı. Denizlispor mağlubiyeti, "Cemil Usta'ının kemiklerini sızlattınız yazıklar olsun", "Umut Tacirleri" başlıkları ile okuyucularla buluştu. - TRABZON

Denizlispor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı - Son Dakika Spor
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