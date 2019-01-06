- Trabzonspor
pas çalışması yaptı
ANTALYA - Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda pas ağırlıklı çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek
'te devam eden Trabzonspor, son antrenmanında pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular grup halinde pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışmaları Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
da takip ederken, bordo-mavili futbolcuları taraftarlar da ziyaret etti.
Trabzonspor'da Zargo Toure
takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı bulunan Jose Sosa
ise antrenmana katılmadı.