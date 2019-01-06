Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Pas Çalışması Yaptı

Trabzonspor Pas Çalışması Yaptı

1 saat önce

- Trabzonspor pas çalışması yaptıANTALYA - Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda pas ağırlıklı çalıştı.

- Trabzonspor pas çalışması yaptı

ANTALYA - Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda pas ağırlıklı çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor, son antrenmanında pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular grup halinde pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışmaları Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip ederken, bordo-mavili futbolcuları taraftarlar da ziyaret etti.
Trabzonspor'da Zargo Toure takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı bulunan Jose Sosa ise antrenmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Trabzonspor, Spor
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