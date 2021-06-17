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Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti

17.06.2021 22:38
Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti, System.String[]

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'e Trabzonspor talip oldu. Bu sezon NAC formasıyla 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan golcü futbolcuya bordo-mavililer resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Marek Hamsik, Gercinho ve Bruno Peres transferleriyle gündeme oturan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçiyor.

EN BÜYÜK RAKİP UDINESE

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'lık golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'ya göre Udinese, van Hooijdonk için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi Alexander Sörloth tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika Spor


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