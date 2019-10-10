Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi
Son Dakika Spor Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi

Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi

23 dakika önce

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin hayat arkadaşı şarkıcı Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi.

Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi, System.String[]

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin hayat arkadaşı şarkıcı Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi.


Keşanlı formayı çok beğendiğini sosyal medyadan duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor.

Karadeniz, Shakira, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı
Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek 80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi 90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]