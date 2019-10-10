Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya forma gönderdi
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Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin hayat arkadaşı şarkıcı Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin hayat arkadaşı şarkıcı Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi.
Keşanlı formayı çok beğendiğini sosyal medyadan duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:31
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