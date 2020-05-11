Trabzonspor piyasa değerinde de Süper Lig'in lideri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor piyasa değerinde de Süper Lig'in lideri! - Son Dakika Spor

Trabzonspor piyasa değerinde de Süper Lig'in lideri!

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Trabzonspor piyasa değerinde de Süper Lig'in lideri!, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Salgının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyuncuların piyasa değerlerinde düşüş yaşanırken, bordo-mavililer Süper Lig'de olduğu gibi oyuncuların piyasa değerlendirme sıralamasında da liderliği bırakmıyor.


İlk sırada yine Sörloth


Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 13 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer aldı. Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 12 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile takip etti. Salgın nedeniyle Sörltoh 3 milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 1 milyon 500 bin Euro değer kaybetmelerine rağmen ilk iki sırayı paylaştı.


Avrupa kulüplerinin radarına girdi


Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de bu sezon 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, bu golleri ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli futbolcu, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın ünlü kulüplerinin radarına girmeyi başardı.


İlk iki sıra Trabzonspor'lu futbolcuların


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. Transfermarkt'ın Süper Lig'in nisan ayı güncellemesiyle 14 milyon Euro olan değeri salgın nedeniyle 12 milyon 500 bin Euro'ya düşen Abdulkadir Ömür ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor'un iki oyuncusunu ise 10 milyon 500 Bin Euro değerleriyle Başakşehir'den Edin Visca ile Galatasaray'dan Mario Lemina izledi.


10 oyuncu transfer listesinde


Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor'un oyuncu kadrosuna ciddi transfer teklifleri geliyor. Futbol piyasasının canlanmasıyla beraber bordo-mavili kulübün ciddi transfer teklifleriyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Karadeniz ekibinde kiralık oynayan Sörloth ile birlikte Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban gibi isimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere takımların transfer çalışmalarının ilk sıralarında yer alıyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Trabzonspor'da ise yönetim kurulu oyuncu kadrosunu elinde tutarak takviyelerle birlikte Avrupa'da daha güçlü bir kadro ile mücadele etmenin planlarını yapıyor.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:35 

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